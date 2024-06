Es ist eine brisant anmutende E-Mail, die mehrere Medien sowie scheinbar der Aigner Bürgermeister Thomas Klingler (ÖVP) am Freitagmorgen erhielten. Inhalt der Mail: Klinglers Amtskollege Herbert Gugganig (ÖVP), Bürgermeister der Nachbargemeinde Irdning-Donnersbachtal habe seinen Hauptwohnsitz zwar in seiner Heimatgemeinde, wohne jedoch eigentlich seit mehr als 15 Jahren mit seiner Familie im Aigner Ortsteil Gatschen. In Irdning-Donnersbachtal unterhalte er lediglich eine leerstehende Wohnung, für die auch keine Leerstandsabgabe gezahlt werde.