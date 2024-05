Zu einer Kollision kam es am späten Donnerstagabend auf einer Kreuzung im Grazer Bezirk Wetzelsdorf. Ein 40-jähriger Mann war in seinem Pkw auf der Alten Poststraße in Richtung Süden gefahren, eine 20-Jährige saß am Beifahrersitz. An der Kreuzung wollte der Lenker aus Graz-Umgebung nach links in die Peter-Rosegger-Straße einbiegen.

Zur gleichen Zeit war ein 22-Jähriger auf seinem Motorrad auf der Harter Straße unterwegs, er wollte bei der Kreuzung geradeaus auf der Alten Poststraße weiterfahren. Der Motorradlenker hatte zudem eine 19-jährige Beifahrerin am Sozius dabei.

Drei Personen verletzt

Auf der Kreuzung kollidierten die beiden Fahrzeuge frontal miteinander, die beiden Personen am Motorrad kamen dabei zu Sturz. Der 22-Jährige zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu, seine Beifahrerin wurde schwer verletzt. Die beiden wurden von den Rettungskräften ins Lkh Graz gebracht. Die 20-jährige Beifahrerin des Autolenkers erlitt leichte Verletzungen, an den Fahrzeugen enstand erheblicher Sachschaden.