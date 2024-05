Am Mittwoch gegen 12.30 Uhr war eine 48-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark mit ihrem Pkw auf dem Rüsthausweg in der Gemeinde Klöch in Fahrtrichtung L 204 unterwegs. Im Kreuzungsbereich wollte die Frau nach links in Richtung Klöch abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 66-jähriger Südoststeirer mit seinem Pkw auf der L 204 von Klöch kommend in Fahrtrichtung Sankt Anna am Aigen.