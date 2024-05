Die Bereitschaft des Bundes ist, ständig neue Aufgaben an die Richterschaft zu delegieren.“ Das schlage sich dann aber nicht in Planstellen nieder, sagt Gernot Kanduth, Präsident der Richtervereinigung und Richter am Oberlandesgericht Graz. Dabei seien die Richterinnen und Richter schon jetzt am Limit und gingen in Fallzahlen unter, klagt er. Klage und Forderung nach mehr Personal sind nicht neu, aber brisant im Vorfeld der am Dienstag in Graz beginnenden „Richter:innenwoche“, die sich nicht mit mehr Planstellen befasst, sondern mit künstlicher Intelligenz in der Justiz.