„Das Urteil ergeht schriftlich“, heißt es üblicherweise, wenn Richter in Zivilverfahren Recht sprechen. Am Grazer Landesgericht für Zivilrechtssachen (LGZ) kann das sehr lange dauern – so wie die Verfahren insgesamt. Grund ist die hohe Arbeitsbelastung. Das hat Gerichtspräsident Bernhard Deu zu einem ungewöhnlichen Schritt veranlasst. In einem Schreiben an die Rechtsanwaltskammer-Präsidenten Michael Kropiunig, den dieser an alle Anwälte weiterleitete, bittet er die Advokaten um Geduld und quasi um „Gnade“ bei Fristsetzungen.