Die „Steirische Lebensrettungsmedaille am weiß-grünen Band“ wurde am Donnerstagabend von LH Christopher Drexler und LH-Stv. Anton Lang in der Burg verliehen. Etliche Verwandte, Freunde, Wegbegleiter und Ehrengäste – unter Alt-Landtagspräsident Franz Majcen, Alt-LH-Stv. Siegfried Schrittwieser, Arbeiterkammer-Präsident Josef Pesserl und Landarbeiterkammer-Präsident Eduard Zentner waren vor Ort. Geehrt hat man Lukas Profanter, der einen in der Mur treibenden. „hilflosen Mann unter schwierigsten Bedingungen ans Ufer“ geholt hat. Außerdem Patrick Trifan, der seine Nachbarin aus ihrer brennenden Wohnung rettete. Nicht zu vergessen Georg Dervaritz, der eine Frau aus der Mur „gefischt“ hat.