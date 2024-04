Es war eine Fahrt in Richtung Zukunft: Am 24. Mai 1963 feierte man in der Steiermark die Eröffnung des elektrischen Betriebes auf der Südbahnstrecke Mürzzuschlag – Knittelfeld – Villach. „Mit der festlich geschmückten Lokomotive hielt ein Sonderzug mit Bundespräsident Adolf Schärf, Landeshauptmann Josef Krainer sen. und zahlreichen Ehrengästen am Bahnhof Langenwang. Als Volksschüler war ich mit einem selbst gebastelten rot-weiß-roten Fähnchen dabei. Als der Zug einfuhr, winkten alle Schüler dem Herrn Bundespräsidenten zu“, erinnert sich Manfred Polansky im Zuge unserer Aktion „Kleine-Leser und ihre großen Momente“ an sein Erlebnis.

