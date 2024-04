Als Langenwang Zentrum des Skisports war

Kleine-Leser und ihre großen Momente: Josef Polansky hat in seinem Fotoarchiv sportliche Momente ausgegraben, präsentiert uns Jochen Rindt am Alpl und Hansi Hinterseer in Langenwang. Schicken auch Sie uns Ihre Foto-Erinnerungen fürs Kleine Zeitung-Familienalbum und gewinnen Sie tolle Preise.