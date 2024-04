Wie „befürchtet, gab es im Süden und Osten der Steiermark eine Frostnacht“, bestätigt Hannes Rieder (Geosphere). So war es in Gleisdorf bei minus 2,4 Grad am Montag am kältesten. „Auf zwei Meter Höhe gemessen, am Erdboden sind es im Schnitt zwei Grad kälter.“ Auch im Raum Hartberg oder im weststeirischen Köflach war es mit bis zu minus zwei Grad kalt. Nach Süden und in die Weingegend hinein war es nicht überall (zu) kalt: In Leibnitz hat man minus 0,6 Grad Celisus gemessen, in Bad Radkersburg 0,3 Grad.