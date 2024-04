Die rote FSG, schwarze ÖAAB-FCG, die blauen FA, grüne Auge/UG und der dunkelrote GLB starteten bei der AK-Wahl in der Steiermark ins Rennen. Gewählt wird zwischen 16. und 29. April, rund 440.000 Personen sind wahlberechtigt. Am Freitag läutere FA-Spitzenkandidat Harald Korschelt (72) das Finale für seine Fraktion sein. Flankiert von Mitstreitern Helga Klimbacher und Matthäus Raunnigger sowie Stefan Hermann (FPÖ-Landesparteisekretär) – und Norbert Hofer (3. Nationalratspräsident) wurden Themaen und Ziele erläutert. Warum Hofer? „Er war vor zehn Jahren bei unserer Pressekonferenz und später haben wir die Stimmen etwa verdoppelt“, so Korschelt über seinen „Glücksbringer“.