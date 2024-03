Das Selbstvertrauen ist bei den steirischen Kommunisten nach letztem Sonntag nicht kleiner geworden. „Aber eine Arbeiterkammerwahl hat eine andere Logik als eine Gemeinderatswahl“, bremst der steirische KPÖ-Vorsitzende Robert Krotzer die Euphorie. Aussagekräftiger seien da schon die „Terraingewinne“ bei Betriebsratswahlen in steirischen Unternehmen: Hilde Tragler legte bei Magna-Steyr-Fahrzeugtechnik auf knapp 21 Prozent zu, Wolfgang Schwab wurde Betriebsratsvorsitzender bei der Diakonie, drei weitere Betriebsratsvorsitzende finden sich auf der dunkelroten Liste „Gewerkschaftlicher Linksblock - KPÖ“ für die AK-Wahl ab 16. April. Angeführt wird sie wieder von Georg Erkinger, der ein Ergebnis von 4,5 Prozent bzw. fünf Mandaten in der Vollversammlung verteidigt. Insgesamt treten heuer 83 Kandidatinnen und Kandidaten für GLB-KPÖ an.