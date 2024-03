Ein weitreichendes Tiefdruckgebiet bringt Saharastaub in den Süden Österreichs. Merkmale: Der Himmel ist diesig und gelblich gefärbt. Zu sehen etwa Samstagfrüh via Webcam der Helmut-List-Halle in Graz. . „Wir haben aktuell sehr viel Saharastaub in der Atmosphäre“, er klärt Andreas Mansberger von Geosphere Austria (ehemals Zamg) auf. Gerade wenn es bewölkt sei, sehe man diese sehr gut. Beispielhaft im Oberkärntner und Mittelkärntner Raum.