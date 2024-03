Wer beim Blick in den Himmel am Karsamstag an Nebel gedacht hat, irrt. Denn nicht er sorgt für diesige Luft und schlechte Sicht. „Wir haben aktuell sehr viel Saharastaub in der Atmosphäre“, klärt Andreas Mansberger von Geosphere Austria (ehemals Zamg) auf. Gerade wenn es bewölkt sei, sehe man diesen aktuell im Oberkärntner und Mittelkärntner Raum recht gut. Meistens in Form eines gelblichen Schleiers.

„Wenn im Laufe des Tages Regen dazu kommt, fällt auch der Staub mit zur Erde. Das sieht dann ähnlich aus wie Blütenstaub“, erklärt der Meteorologe. Die Wahrscheinlichkeit auf Regen ist allerdings auf den Bergen höher als im Tal. „Schuld“ daran, dass es der Staub aus Afrika bis zu uns schafft, ist übrigens ein „Tiefdruckgebiet, das bis nach Nordafrika reicht, von dort kommt der Wüstensand bis nach Mitteleuropa“.

Bis zu 70 km/h

Der Wind begleitet uns auch weiterhin durchs Osterwochenende. „Böhen bis zu 50 km/h sind keine Seltenheit. Stellenweise, im Nahbereich der Karawanken, in Ferlach und Bad Eisenkappel kann der Föhn auch mit 70 km/h herunterkommen“, warnt Mansberger. Am Abend flaut der Wind zwar wahrscheinlich ab, aber gerade bei Osterfeuern sollte man Vorsicht walten lassen.