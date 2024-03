Stürmische Zeiten kommen auf Teile Kärntens zu - diesmal im wahrsten Sinne des Wortes. „Das Osterwochenende wird dominiert von einer kräftigen Südströmung, die über den Alpen sehr hohe Windgeschwindigkeiten bringt“, erklärt Gerhard Hohenwarter, Meteorologe von Geosphere Austria. Auch wenn die höchsten Spitzen nördlich des Alpen-Hauptkamms erwartet werden, sei die Situation in Kärnten nicht zu unterschätzen: „Wo genau der Föhn durchbricht, ist unsicher. Da kann es lokal große Unterschiede geben.“

Besondere Vorsicht sei am Fuß der Karawanken, etwa im Rosen-, Jaun- und Gailtal, sowie im Raum Villach oder im Lavanttal geboten. Auch im Klagenfurter Becken könnte der Sturm ankommen. Böen mit Geschwindigkeiten von rund 70 km/h sind, so Hohenwarter, am Freitag und besonders am Samstag zu erwarten. Auf den Bergen, etwa auf der Koralpe, drohen Sturmspitzen von bis zu 100 km/h. Eine Wetterwarnung von GeoSphere wurde bereits ausgegeben.

Am wenigsten wird man den Wind im Westen Kärntens und in Osttirol spüren - dort wird das Wetter auch einigermaßen unbeständig.

Im Westen ein äußerst mildes Ostern

Und weiter östlich? „Von Villach ostwärts wird es besonders am Samstag viel Sonnenschein geben“, erklärt Hohenwarter mit Blick auf das Osterwochenende. Dort sind erneut für Ende März äußerst ungewöhnliche Temperaturen zu erwarten, oft klettert das Thermometer über die 20 Grad-Marke.

Im Osten des Lavanttals könnte es zum ersten Mal in diesem Jahr deutlich mehr als 20 Grad haben. Im Westen Kärntens und in Osttirol werden am Wochenende bei Höchstwerten von 15 Grad immer wieder Wolken durchziehen, besonders am Sonntag ist dort auch mit dem einen oder anderen Regenschauer zu rechnen.