„Liebe geht durch den Magen“, heißt es ja bekanntlich. Ganz so romantisch dürfte es am frühen Mittwochabend in einer Küche in der Gemeinde Rosegg (Bezirk Villach Land) nicht zugegangen sein, als ein 45-jähriger slowenischer Koch und eine 27-jährige ungarische Küchenhilfe in Streit gerieten.

Küchenhilfe wurde verletzt

Der Koch schlug dem Küchenhelfer infolge eine Glasflasche gegen den Kopf, zweiterer wurde dabei leicht verletzt. Gegen den 45-jährigen Mann wurde ein Betretungs-, Annäherungs- und vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wird der angezeigt.