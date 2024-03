Auf fast 20 Grad klettern die Temperaturen in Kärnten und Osttirol am Samstag noch. Doch gegen 15 Uhr stellen sich bereits in Osttirol und Oberkärnten die ersten Niederschläge ein - begleitet von einer ungemütlichen Kaltfront. „Die Temperaturen stürzen dann ab 17 Uhr rasch um rund zehn Grad ab. Im Gail- und Drautal können sie sogar auf 3 oder 4 Grad sinken“, sagt Nikolas Zimmermann, Meteorologe vom Wetterdienst Ubimet.

Mit den Schauern wird es böig, in den Bergen und in den hohen Tallagen bläst der Nordwestwind im Osten mit bis zu 60 km/h. Der Abend wird nass und die Nacht sogar weiß. „Die Schneefallgrenze fällt auf 1000 bis 700 Meter. In den Hohen Tauern und in den Karawanken kann es bis zu 20 Zentimeter Neuschnee geben. Die Tallagen gehen aber leer aus“, so Zimmermann.

Italientief zu Wochenmitte

Der Palmsonntag beginnt mit Sonnenschein oder Nebel- und Hochnebelfeldern und Temperaturen um den Gefrierpunkt. Am Nachmittag nimmt die Bewölkung zu und strichweise können Regen- oder Graupelschauer über das Land ziehen. Die Tageshöchstwerte liegen bei 13 Grad. Die Nacht auf Montag wird frostig (bis -4 Grad), es stellt sich aber wieder Hochdruckeinfluss ein, der bis Dienstagabend regiert. Zu Wochenmitte erreicht uns ein Italientief mit ausgiebigen Niederschlägen, das aber rasch vorbeiziehen sollte.