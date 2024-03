Dramatische Szenen haben sich am Gründonnerstag im italienischen Aostatal abgespielt. Dort erfassten Windböen von mehr als 100 km/h plötzlich einen Sessellift in Cervinia. Die Sessel wurden wild umhergeschleudert und beinahe aus der Verankerung gerissen, berichten mehrere Medien am Freitag. Videos gehen in sozialen Netzwerken viral.

Als das Wetter am Donnerstagnachmittag plötzlich umschlug, wurde der Sessellift von den Betreibern geschlossen. „Die Bahn konnte dank des schnellen Eingreifens und der Professionalität der Mitarbeiter sicher evakuiert werden“, heißt es vom Skigebiet „Cervino Ski Paradise“. Da alles aber so schnell ging, schafften es nicht alle Wintersportler bis zur Bergstation. Zwei Skifahrer saßen am Sessellift fest. „Die beiden Personen erreichten nach diesen Schrecksekunden unverletzt die Bergstation“, berichtet Rai-Südtirol.