Österreich wird diese Woche wieder von südlichen Strömungen und gleichzeitig von Saharastaubwellen eingeholt. Der österreichische Wetterdienst „GeoSphere“ hat in einem kurzen Video auf Facebook gezeigt, wie sich die Staubportionen über Dienstag, 27. Februar, in Europa verteilen werden. Vor allem in den Morgen- und Vormittagsstunden wird es im Osten des Landes staubig. Am Mittwoch soll der nächste Staubschwall folgen.

Wie Saharastaub nach Österreich kommt

Laut der Österreichischen Unwetterzentrale (www.uwz.at) wird Saharastaub durch starke Winde aus der Sahara-Wüste aufgewirbelt und kann in hohen Luftschichten weit bis nach Europa transportiert werden. Es gibt drei Haupttypen solcher Ereignisse, die sich durch unterschiedliche Wetterlagen und Herkunftsgebiete des Staubes auszeichnen.

Die Häufigkeit dieser Ereignisse in Europa, insbesondere zwischen März und Juli, ist wissenschaftlich dokumentiert, wobei in den letzten Jahrzehnten eine Zunahme der Ereignisse festgestellt wurde, obwohl die Gesamtmenge des abgelagerten Staubs relativ konstant geblieben ist. Langfristige Analysen deuten jedoch auf eine leichte Abnahme der Ereignishäufigkeit hin, trotz der Erwartung, dass zukünftige Ereignisse aufgrund des Klimawandels intensiver ausfallen könnten.