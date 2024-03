Den wohl „ungewöhnlichsten Angeklagten wegen des Vorwurfs des Widerstandes“ präsentierte Verteidiger Gunther Ledolter Freitag Mittag am Landesgericht Graz. Der Angestellte (33), der blaß vor Richter Gerhard Leitgeb saß, soll in den frühen Morgenstunden des 1. Jänner vor der brennenden Stern-Bar, in der eine junge Frau starb und 21 Personen verletzt wurden, Polizisten gestoßen und körperlich attackiert haben.