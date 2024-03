Es waren erschreckende, chaotische Szenen, die sich in der Silvesternacht in der Grazer Sporgasse abspielten. Gegen 4 Uhr brach im Eingangsbereich der Stern-Bar Feuer aus. 21 Lokalbesucher wurden zum Teil schwer verletzt. Eine 21 Jahre alte Oberösterreicherin kam ums Leben. Ein Großaufgebot der Berufsfeuerwehr, des Roten Kreuzes und der Polizei beteiligten sich an der Rettung und Versorgung der Verletzten und jener, die es ins Freie schafften. Freitag zu Mittag muss sich nun ein Angestellter (36) aus Graz-Umgebung in Zusammenhang mit der Tragödie vor Gericht verantworten: Er soll einen Polizeibeamten, der für die Absicherung dieses Einsatzes sorgte, behindert und mit einem Stoß mit beiden Händen sogar körperlich attackiert haben. Außerdem widersetzte er sich der Festnahme. Der Mann hat sich im Vorfeld bereits entschuldigt. Offenbar war er schwer betrunken und wollte „helfen“.