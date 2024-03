Aus alt wird neu. Das ist die Devise im Kindermuseum FRida & freD in Graz. Denn am Samstag öffnet das Kindermuseum seine Türen mit zwei neuen Ausstellungen. Für die Drei- bis Siebenjährigen dreht sich dabei alles ums Papier. In der Ausstellung „Ritsch Ratsch“ können sie Papier in den verschiedensten Formen entdecken und verarbeiten. Damit die Kinder auf eine kreative Reise durch die Ausstellung gehen können, führen Schweinchen-Illustrationen der Kinderbuchautorin Julie Volk durch die Ausstellung. Bei den einzelnen Stationen könne die Kinder nicht nur in einen Pool mit Papierschnipseln rutschen und Schattentheater spielen, sondern auch selbst Papier schöpfen.