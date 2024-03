Warum sich immer weniger Steirer impfen lassen

Land Steiermark und Ärzteschaft zeichnen ein dramatisches Bild – bei Keuchhusten liegt die Impfrate bei Kindern sogar in Graz teils unter 50 Prozent. Generell führen die Bezirke Liezen und Weiz das Negativ-Ranking an, in der Südoststeiermark wird der Impfpass am öftesten gezückt.