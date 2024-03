Zwei Flugblätter brachten einen Weststeirer (43) am Dienstag vor das Straflandesgericht Graz – wo er nicht zum ersten Male aufschlägt. Hintergrund ist ein Streit um den Bau einer Wohnsiedlung in seiner Gemeinde nahe Stainz, die Begleitmusik durchaus rau: Im ersten Flugblatt warf der Lokalpolitiker einer Bürgerliste dem damaligen Amtsleiter vor, bei einer Bauverhandlung Teilnehmer mit Geldstrafen „bedroht“ zu haben. „Ich habe das so geschrieben, wie es war“, steht der Beschuldigte vor Richter Christoph Lichtenberg auch dazu.