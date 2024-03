Der Schlepper-Prozess gegen acht Männer und zwei Frauen ist am Montag fortgesetzt worden. Die meisten Angeklagten sind geständig. Sie haben zugegeben, im Rahmen einer kriminellen Organisation jeweils 20 bis 30 Menschen in einem Kastenwagen von Ungarn über die Grenze gebracht zu haben. „Sie wollten mit den Fahrten schnelles Geld machen“, erklärten mehrere Verteidiger schon am ersten Verhandlungstag.