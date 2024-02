Klobürsten, Weine und vieles mehr landeten nach der größten Insolvenz der österreichischen Geschichte auf der Auktionsplattform Aurena. Auch eine Fußmatte mit dem Schriftzug des Immobilienkonzerns von René Benko wechselte den Besitzer. Der glückliche Bieter: Paul Pizzera.

„Es geht doch nichts über a ‚anständige‘ Fußmatte!“, postete der Musiker am Donnerstag auf Facebook ein Foto von sich auf der blauen Signa-Matte stehend. Auf Nachfrage der Kleinen Zeitung, warum Pizzera an der Auktion teilgenommen habe, antwortete der Musiker: „Ich habe die Fußmatte für einen Videodreh ersteigert“.

Die größte Pleite in der Geschichte der Zweiten Republik sollte also im angekündigten Pizzera & Jaus-Song „Life‘s a Party“ eine würdige Erwähnung finden. Wie viel Pizzera für die Matte bezahlt hat, will er nicht verraten - nur so viel: „Sie hat nicht halb so viel gekostet, wie sie uns Freude bereiten wird.

Pizzera ist nicht der einzige, der sich ein „Souvenir“ von Signa gesichert hat. Insgesamt wurden bereits mehr als 2000 Objekte versteigert, weitere 1000 sollen bis Mitte März den Besitzer wechseln.