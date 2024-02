Ihr Name steht auf einer Liste mit RAF Camora & Luciano, Paul Pizzera oder Julian Le Play: Anna-Sophie singt sich mit ihrem Lied „Insanity“ in die Vorausscheidung für den Amadeus-Austrian-Music-Award in der Kategorie „Ö3-Song des Jahres.“

Musikfans können auf der Homepage von Ö3 unter den insgesamt 15 ausgewählten Liedern für ihren Favoriten abstimmen. In die Vorauswahl haben es die Musikerinnen und Musiker aufgrund ihres vorjährigen Verkaufserfolges in den Ö3 Austria Top 40 geschafft und weil ihre Werke die meistgewünschten der Ö3-Hörer waren.

Unter die Top fünf

Bis 15. Februar heißt es nun fleißig abstimmen. Wer die meisten Stimmen bekommt und es in die Top fünf schafft, qualifiziert sich für das offizielle Publikumsvoting der Amadeus-Austrian-Music-Awards in der Kategorie, das am 5. März startet. Am 26. April werden im Wiener Volkstheater die Musikpreise vergeben.

„Eine Nominierung würde mir alles bedeuten, das ist der größte Traum, den ich je gehabt habe“, sagt die Südsteirerin und schlägt im Netz fleißig die Werbetrommel. Täglich kann neu abgestimmt werden. Auf der Bühne wird Anna-Sophie übrigens das nächste Mal schon diesen Freitag beim Bauernbundball zu sehen sein. Mit Ende Februar startet sie ihre erste Tournee „Insanity“ in Hof bei Salzburg. Am 22. März macht sie in Graz im Orpheum halt.