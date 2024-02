Als Wellental bezeichnete Johann Kleinhofer, Geschäftsführer der Mariazeller Bürgeralpe, den heurigen Winter bereits Anfang der Woche. Über die Semesterferien der Wiener und Niederösterreicher hätte man sich noch gut „hinüberretten“ können. Er kündigte aber an, dass man – durch das warme Wetter – wie andere Skigebiete den Betrieb heuer wohl frühzeitig einstellen muss. Das wird, so bestätigt er heute, nun der Fall sein. „Wir beenden vorerst den Liftbetrieb am Sonntag.“ Also passend zum Ende der steirischen Semesterferien, allerdings früher als geplant.