Die 15 Stunden des Koloman Wallisch: Auf Spurensuche in Bruck

Reportage. Am Rathaus erinnert eine Gedenktafel an die Ereignisse: Vor 90 Jahren wurde Bruck an der Mur zum Schauplatz der schwersten Kämpfe in der Steiermark im Zuge der Februarkämpfe 1934. Eine Spurensuche.