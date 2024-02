Auf einem Hof in Gschaidt (Marktgemeinde Gratwein-Straßengel, Bezirk Graz-Umgebung) hatte Freitagfrüh ein Landwirt zwei Motorsägen-Diebe auf frischer Tat ertappt. Als er diese an der Flucht hindern wollte, fuhr einer der Täter auf den Besitzer mit dem Auto los und rammte ihn. Der 40-Jährige überstand den gefährlichen Zwischenfall mit nur leichten Verletzungen.

Der 40-Jährige arbeitete gerade in Sichtweite zu seinem Hof, als er gegen 8.30 Uhr zwei unbekannten Personen mit einem Auto auf das Anwesen fahren sah. Dann beobachte er, wie einer der Männer in seine Garage schlich und sich eine Motorsäge schnappte. Der Besitzer sprach die Eindringlinge an, darauf versuchten diese mit ihrem Auto zu flüchten. Allerdings erwischten sie dabei statt der Hofzufahrt einen Forstweg, aufgrund der Bodenbeschaffenheit mussten sie wieder umdrehen. Der Landwirt „verbarrikadierte“ unterdessen die Zufahrt seines Hofes mit zwei Fahrzeugen und stellte sich den Tätern mit ausgebreiteten Armen in den Weg. Da gab der Autolenker Gas und rammte den 40-Jährigen. Dieser wurde auf die Motorhaube und die Windschutzscheibe des Fahrzeuges geschleudert, berichtet Polizeisprecher Fritz Grundnig.

Täter ist amtsbekannt

Den Dieben gelang die Flucht, das Opfer kam mit leichten Verletzungen davon – und alarmierte sofort die Polizei. Anhand des Kennzeichens ist der Zulassungsbesitzer des Fluchtwagens bekannt. Es handelt sich um einen in Deutschland lebenden Ungarn, der wegen einschlägiger Diebstähle aus landwirtschaftlichen Anwesen bereits mehrfach angezeigt wurde. Nach ihm wird jetzt gefahndet.

Der mutige Landwirt ließ sich seine Verletzungen im UKH Graz behandeln.