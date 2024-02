Am 20. Februar muss sich am Landesgericht Leoben ab 9 Uhr jener Polizist (46) den Geschworenen stellen, der am 27. Februar des Vorjahres in Trieben den Postenkommandanten der PI Trieben, durch Abfeuern von insgesamt vier Schüssen aus seiner Dienstwaffe vom Typ Glock 17 getötet hat. Die Anklage lautet auf Mord, zur Verhandlung unter Vorsitz von Richter Roman Weiss sind acht Zeugen geladen. Mit einem Urteil der Geschworenen wird bereits in den Nachmittagsstunden gerechnet.