An einem Punkt kommen der Zeugin die Tränen: „Ich hatte in einer Woche zwei Krebsoperationen.“ Ihr mussten die Brüste abgenommen werden. „Und dann sind mir im Spital auch noch alle Zähne ausgefallen.“ Die Rede ist von 23 Implantaten und Kronen, die die Angeklagte, eine Kroatin, die in der Steiermark ordinierte, ihr fehlerhaft eingesetzt hatte. Schon zuvor sind ihr immer wieder Kronen ausgefallen. „Eine habe ich sogar verschluckt.“ Jetzt, zwei Jahre später, hat die Patientin noch immer Schmerzen. „Ich kann Ihnen nur ein Kompliment machen“, sagt Richter Erik Nauta, „Sie sehen wieder wunderbar hergestellt aus.“ Kurz lächelt sie.