In der Causa um mutmaßlich veruntreute Klubgelder der Grazer FPÖ ermittelt die Staatsanwaltschaft Klagenfurt gegen insgesamt neun Verdächtigte, darunter auch gegen FPÖ-Landeschef Mario Kunasek wegen des Verdachts der falschen Zeugenaussage, der Beweismittelunterdrückung und der Mitwisserschaft. Wie „der Standard“ in seiner Online-Ausgabe am Mittwoch berichtet, gibt es seit November des Vorjahres auch Ermittlungen gegen die Landespartei, konkret wegen des Verdachts der Untreue. Allerdings richte sich dieser Verdacht nicht gegen konkrete Personen, sondern gegen „namentlich nicht genannte Verantwortliche“.

Wie der Standard mit Verweis auf Gerichtsakten weiter berichtet, habe die Kriminalpolizei bereits im August angeregt, bei der FPÖ-Landesorganisation sowie beim Freiheitlichen Akademiker Verband (FAV) Hausdurchsuchungen durchzuführen. Diese haben aber bis heute nicht stattgefunden.

FPÖ-Klubobmann Mario Kunasek, seit der Vorwoche auch offiziell Spitzenkandidat bei der steirischen Landtagswahl, hatte zuletzt wieder betont, dass er mit der Staatsanwaltschaft in der Sache kooperiere und bereits seine Stellungnahme gehabt habe. Er hoffe auf rasche Einstellungen. Seinen Informationen nach liege ein Vorhabensbericht bei der Oberstaatsanwaltschaft. „Persönlich wäre es mir lieber, wenn das rasch vom Tisch wäre“, sagte Kunasek. Aber auch wenn es bis zur Wahl nicht der Fall wäre, würde das nichts ändern.