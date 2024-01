Wenn die Flugrettung gerufen wird, geht es nie um Lappalien, vielmehr um Leben und Tod. Seit 2001 ist die Flugrettung privatisiert und wird vom ÖAMTC betrieben. Zwei der Gründungsmitglieder der privatisierten Flugrettung Toni Leitinger (60) und Gerhard Hubmann (65), die am C12 tätig waren, haben sich im letzten Jahr in die Pension verabschiedet. Aber nicht nur an der Besetzung, sondern auch an den Systemen der Flugrettung hat sich in den letzten 23 Jahren einiges getan.