2009 Mal. So oft mussten sich die insgesamt rund 1900 steirischen Bergretter in diesem Jahr bereits aufmachen, um Menschen aus alpinen Notlagen zu retten. Der Löwenanteil an Ausrückungen entfällt auf den Bezirk Liezen - mit 927 hat man hier fast die Hälfte aller bisherigen Einsätze absolviert. Die Hotspots: die Region um Schladming und Ramsau, das Ausseerland und das Gesäuse. „Man merkt eindeutig, dass eine Vielzahl der Einsätze in den touristischen Ballungszentren abläuft, wo viel Werbung gemacht wird. Hier rücken wir mehrmals täglich aus - Seite an Seite mit der Alpinpolizei und der Flugrettung sowie allen anderen Einsatzorganisationen“, sagt Enrico Radaelli, Sprecher der steirischen Bergrettung.