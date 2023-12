Bei ihrer Herbstklausur hat es die Landesregierung bereits verkündet, nun wurde das neue Förderpaket für die Belebung der Ortszentren festgezurrt. 2,6 Millionen Euro stellt das Finanzressort unter Vize-LH Anton Lang (SPÖ) dafür zur Verfügung. Mit dem Geld soll auch die heimische Bauwirtschaft angekurbelt werden, hofft Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP):

Das neue Förderungsprogramm „Starke!Zentren″ der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (SFG ) richtet sich an Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Bauberechtigte von Gebäuden oder Gebäudeteilen in steirischen Orts- und Stadtkernen. Ob eine Fläche in einem Orts- oder Stadtkern liegt, wird von der A17 (Landes- und RegionalentwicklungI geprüft, heißt es beim Land.

Anton Lang (SPÖ) und Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) schnürten das Förderpaket © Land Stmk

Die Details

Was wird gefördert? Umbau-, Sanierungs- oder Modernisierungsmaßnahmen von Flächen, die leer stehen oder von Leerstand bedroht sind und künftig wirtschaftlich genutzt werden sollen. Die Nutzung ist durch schriftliche Interessensbekundung eines Nutzers oder Vorlage eines Miet- oder Pachtvertrages bei der Beantragung der Förderung nachzuweisen.

Was wird nicht gefördert? Kosten für Flächen, die für Wohnzwecke bestimmt sind, ebenso keine Neubauten oder Maßnahmen für Flächen, die aktuell genutzt werden.

Wie viel Geld bekommt man? Das Investitionsvolumen des Projektes muss mindestens 50.000 Euro betragen. Gefördert werden 30 Prozent der Kosten, maximal jedoch 100.000 Euro pro Projekt. Anträge können ab dem 2. Jänner 2024 bei der SFG eingereicht werden.

Unter diesem Link finden Sie weitere Informationen zum Förderprogramm.

„Gerade jetzt ist es von enormer Bedeutung Maßnahmen zu setzen, die die Beschäftigung in der Baubranche ankurbeln“, sagt LH-Stellvertreter Anton Lang. Von einen „weiteren Impuls für die heimische Bauwirtschaft, die derzeit vor großen Herausforderungen steht″ spricht auch Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl. Sie verweist in diesem Zusammenhang auch auf die Initiative für starke Zentren mit dem steirischen Ortskernkoordinator Stefan Spindler.