Am Donnerstag für ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Weiz gegen 17.40 Uhr mit seinem Pkw auf der B 64 von Passail kommend in Fahrtrichtung Arzberg. Als der Mann nach links in eine Hauseinfahrt einbiegen wollte, hielt er an und wartete den Gegenverkehr ab.

Auch ein 54-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung bremste und hielt hinter dem Wagen des 24-Jährigen an. Hinter dem 54-Jährigen fuhr eine 20-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Weiz. Sie dürfte die stehenden Fahrzeuge vor ihr nicht rechtzeitig bemerkt haben und fuhr auf das Auto des 54-Jährigen auf.

Durch den Unfall verletzten sich die 20-Jährige und der 54-Jährige unbestimmten Grades. Beide wurden zur weiteren Abklärung des jeweiligen Gesundheitszustandes ins LKH Weiz gebracht. Der 24-Jährige blieb unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.