Zahlreiche Krisen halten die Gesellschaft in Atem – auch in der Steiermark. Begonnen bei der Teuerung und Inflation bis hin zur Überalterung der Gesellschaft. All das wird die Steirerinnen und Steirer auch in Zukunft beschäftigen. Bereits heute Abend widmet sich der Direktor des Institutes für Höhere Studien, Holger Bonin, diesen Thematiken und zeigt in seinem Vortrag die Herausforderungen und Perspektiven des Standort Österreich auf.