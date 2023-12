Am Christbaum hängen nicht nur Kugeln und Ketten, sondern auch sehr viele Emotionen: „Da gibt es sehr viele Diskussionen. Es gab schon Kunden, die ihn einen Tag nach dem Kauf wieder zurückgebracht haben. Eine Kundin hat mir zuletzt etwa gesagt: Mein Mann hat den ausgesucht, aber der gefällt mir überhaupt nicht“, sagt Martina Lienhart, Obfrau der steirischen Christbaumbauern. Gerade weil Geschmäcker so verschieden sind, ist es wohl auch schwierig einen Trend bei den Bäumen zu erkennen. In diesem Jahr ließe sich aber schon etwas sagen, erzählt Christbaumbäuerin Lienhart: „Es geht in Richtung kleinerer und schlankerer Bäume. Einerseits ist der Platz bei vielen zu Hause beschränkt, andererseits ist es natürlich eine Preisfrage.“ 1,6 bis 1,7 Meter hoch mit einem Kronen-Durchmesser von etwa einem Meter sei für viele eine Muster-Baum, weiß Landwirtschaftskammerpräsident Franz Titschenbacher.