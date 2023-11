Gegen 21.50 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Graz wegen eines Wohnungsbrandes in einem Mehrparteienhaus in der Netzgasse im Stadtteil Lend alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten den Brand kurz nach dem Eintreffen schnell unter Kontrolle bringen. Der Grazer (36) - er befand sich in der betroffenen Wohnung - wurde vom Roten Kreuz erstversorgt und ins LKH Graz West gebracht.