Zur Benefizveranstaltung „ Shave off and loose Tie“ lud Promifriseur Dieter Ferschinger am Montagabend in seinen Salon in Graz ein. Gesammelt wurde für die Krebshilfe Steiermark. Gäste wie Stadtrat Günter Riegler, Mister Austria Alexander Höfler und Schönheitschirurg Bojan Vucic ließen sich für eine Spende von Ferschinger und seinem Team den Bart trimmen und rasieren.

Zur moralischen Unterstützung waren unter andere, Schlagersängrin Adriana, Monika Panzenpöck und Kati Paar vor Ort. DJ-Duo Eu-nike und twenty3 sorgten für musikalische Unterhaltung, während die Männer Haare ließen, am Ende kamen insgesamt 2500 Euro an Spenden zusammen. Ferschinger freute sich über das Ergegbnis: „Ich bin immer noch überwältigt, wie viele meiner Einladung gefolgt sind, um diese Aktion so großzügig zu unterstützen.“