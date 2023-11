Auch beim kommenden Tuntenball am 24. Februar 2024 im Grazer Congress wird der „Drag Race“ wieder ein Fixpunkt sein, bei dem am Ballabend eine besonders gelungene Vorstellung auf dem Laufsteg abgeliefert werden muss. Wer um den Titel rittern will, muss in einem ersten Schritt allerdings eine Vorrunde überstehen. Am gestrigen Samstag (18. November) war es soweit. Acht Drag-Artists präsentierten sich einer prominent besetzten Jury im Grazer Kunsthaus und versuchten diese mit ihrer Kreativität und ihrem Charisma zu überzeugen.