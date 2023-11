Am Montagabend kam es in Graz zu einem Unfall mit einem Rettungsfahrzeug. Ein 21-jähriger Grazer war mit einem Rettungsfahrzeug aufgrund eines Einsatzes mit Blaulicht auf der Kärntner Straße stadteinwärts unterwegs. Dabei wollte er die Kreuzung mit Kapellenstraße und Pirchäckerstraße bei Rotlicht in gerader Richtung überqueren.

Der Lenker fuhr, laut Zeugenaussagen ohne die Geschwindigkeit zu reduzieren, links an den verkehrsbedingt angehaltenen Fahrzeugen vorbei und in die Kreuzung ein. Am Einsatzfahrzeug war das Blaulicht, aber nicht das Folgetonhorn aktiviert. In weiterer Folge kam es zur Kollision mit dem Pkw eines 79-Jährigen, der gerade die Kreuzung überqueren wollte. Der Mann hatte Grün. Als sich das Fahrzeug des Mannes bereits im Kreuzungsbereich befand, prallte das Einsatzfahrzeug gegen die linke hintere Fahrzeugseite des Wagens. Dabei wurde der Pkw um die eigene Achse gedreht und auf einen Gehsteig geschleudert. Eine 26-jährige Radfahrerin, die dort an der Haltelinie stand, wurde von dem schleudernden Auto erfasst und zu Boden gestoßen.

Der Pkw wurde auf einen Gehsteig geschleudert © BF-Graz

Radfahrerin von Pkw erfasst

Alle Beteiligten, auch die im Rettungsfahrzeug mitfahrenden Personen, ein Rettungssanitäter und ein Patient sowie die Beifahrerin im Pkw des 79-Jährigen, wurden von einem weiteren Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Radfahrerin wurde schwer, alle anderen Beteiligten leicht verletzt. Eine Alkoholisierung wurde nicht festgestellt. Die Berufsfeuerwehr Graz war zur Fahrzeugsicherung und Fahrbahnreinigung im Einsatz. Für kurze Zeit war die Kreuzung für den Verkehr gesperrt.