Professionellen Salzabbau könnte es demnächst in Wien geben, denn hinter dem Wiener Rathaus wurde just vor dem 11. November eine Salzader entdeckt, informiert der Verein der Steirer in Wien. Experten aus dem Ausseerland-Salzkammergut wurden für die Untersuchung der Ader hinzugezogen, unter anderem sind Harald Pernkopf von der Salzwelten GmbH und Herbert Hierzegger, Vorsitzender des Tourismusverbands Ausseerland-Salzkammergut involviert. 7000 Jahre ist die Tradition alt, das Team soll feststellen, ob diese ab sofort auch in Wien weitergeführt werden kann.