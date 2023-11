25 Frauen sind heuer in Österreich bereits gewaltsam ums Leben gekommen, elf davon laut Polizei in der Steiermark. Erst am Dienstag hat ein 61-Jähriger in Pöls-Oberkurzheim (Bezirk Murtal) seine Ehefrau (57) mit einem Küchenmesser erstochen. Unter dem Eindruck der blutigen Serie hat der Gewaltschutzbeirat des Landes in zwei Sondersitzungen einen Sechs-Punkte-Plan entwickelt, der nun von den zuständigen Landesrätinnen sowie Vertreterinnen und Vertretern von Gewaltschutzeinrichtungen präsentiert wurde.