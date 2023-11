Eine 61-jährige Frau ist Dienstagnachmittag vor einem Wohnhaus in Pöls-Oberkurzheim (Bezirk Murtal) tot aufgefunden worden. Der Bluttat dürfte ein Ehestreit vorausgegangen sein. Die Polizei nahm den 58-jährigen Ehemann des Opfers noch an Ort und Stelle als Tatverdächtigen fest.

Eine Polizeistreife war nach einem Notruf zu der Adresse im Ortsteil Pöls gefahren, nachdem es zuvor offenbar einen heftigen Streit zwischen den Eheleuten gegeben hatte. Alarm geschlagen hatte offenbar der Enkel des Paares, der sich zum Tatzeitpunkt ebenfalls in der Wohnung befunden hatte. Als die Polizisten am Tatort eintrafen, fanden sie vor dem Mehrparteienhaus die blutüberströmte Leiche der Frau vor. „Der offensichtliche Tatverdächtige wurde festgenommen“, sagte Polizeisprecher Markus Lamb der Kleinen Zeitung. Ersten Informationen zufolge dürfte der Murtaler seine Frau in der gemeinsamen Wohnung mit einem Messer angegriffen haben. Der Kampf verlagerte sich in weiterer Folge in das Stiegenhaus. Dort dürfte es dann zu den tödlichen Stichen gekommen sein.

Die Außenstelle Niklasdorf des Landeskriminalamts Steiermark hat die Ermittlungen übernommen. „Die Hintergründe der Straftat sind noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen“, teilte die Polizei am Abend mit.

Serie geht weiter

Es ist nicht der erste tragische Vorfall dieser Art. Erst vor zwei Wochen hat ein 52-Jähriger in Wolfsberg im Schwarzautal (Bezirk Leibnitz) mutmaßlich seine 47-jährige Ex-Frau getötet und sich anschließend selbst gerichtet. Die Tatwaffe, eine Schrotflinte, lag neben dem Mann. Die Frau lag tot im gleichen Haus.

Die traurige Bilanz inklusive heute: 25 Frauenmorde zählt Österreich in diesem Jahr bereits. Die Steiermark fällt dabei besonders negativ auf – mit zwölf Frauen, die zum Mordopfer wurden. Das sind bereits mehr als doppelt so viele wie voriges Jahr in der Steiermark – da waren es fünf Morde an Frauen (und sechs an Männern). Männliche Mordopfer gab es heuer in der Steiermark bisher fünf.