Die 3000-Seelen-Gemeinde Pöls-Oberkurzheim im Murtal. Hinten die verschneiten Seetaler Alpen, vorne steigt der Rauch der Zellstofffabrik auf. Ein Herbsttag, wie er schöner nicht sein könnte. Vor einem rosa Mehrparteienhaus haben sich mehrere Personen versammelt, man gedenkt still der Verstorbenen, Kerzen stehen auf einem Tisch im Innenhof und bei einem Treppenaufgang. Es ist der vierte Mord in der Region Murtal-Murau in diesem Jahr, eine 57-Jährige wurde am Nachmittag des 7. Novembers mutmaßlich von ihrem Ehemann getötet.