Der Studiengang „Gesundheits- und Krankenpflege” der Fachhochschule Joanneum Graz bietet zusätzliche Ausbildungsplätze am neuem Kooperationsstandort in Graz Eggenberg an. Ab dem Sommersemester 2024 werden 36 zusätzliche Studienplätze für Anfängerinnen und Anfänger geschaffen.