Ein Wasserrohrbruch vor zwei Wochen hat zutage gefördert, dass im Pflegewohnhaus Rottenmann großflächige Schäden an den Wasserleitungen bestehen. So ist ein Großteil der Wasserrohre nicht mehr funktionsfähig und muss ausgetauscht werden. Bei laufendem Betrieb sei das allerdings nicht möglich, heißt es seitens der Caritas, die das Pflegewohnhaus betreibt. Das beim Rohrbruch ausgetretene Wasser habe zudem auch Elektronikverrohrungen in Mitleidenschaft gezogen.