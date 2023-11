Am Allerheiligentag bereiteten Staatsanwaltschaft Graz und Polizei dem Treiben eines steirischen Hundetrainers ein Ende. Der 51-jährige Frühpensionist aus Graz-Umgebung, gegen den schon seit einem Jahr wegen Tierquälerei ermittelt wird, wurde im Bezirk Leibnitz festgenommen und in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Zum Zeitpunkt seiner Festnahme hatte der Mann, der früher Polizist gewesen sein soll, fünf Hunde dabei. Diese wurden ihm auf Anordnung der Amtstierärztin an Ort und Stelle abgenommen.