Eine große Delegation freut sich über die Junioren-WM am Lachtal: Galler (ÖSV), Schmidhofer (steir. Ski-Präsident), Lang (LH-Stv.), Kreiner, Drexler (Sport-Landesrat), Pink, Horn (OK-Chef) © GEPA pictures

"Wir haben uns eine Kompetenz erarbeitet, die weltweit Beachtung findet." Karl Schmidhofer, Präsident des steirischen Skiverbandes, kam nicht umhin, sich und die Steiermark ein wenig selbst zu loben. Kein Wunder, liegt er doch damit richtig - in diesem Fall sogar "goldrichtig". Denn das Lachtal sprang vergangene Woche relativ kurzfristig ein und wird damit schon in sechs Wochen WM-Schauplatz sein. Die Murtaler übernahmen nämlich die Junioren-WM der Snowboarder und werden damit am 30. und 31. März (Parallelslalom und Parallelriesentorlauf) sowie am 1. April (Teambewerb) wieder WM-Ort.